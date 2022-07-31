Генштаб ЗСУ повідомляє про «провальні штурмові дії» військ РФ на Бахмутському напрямку

Після «провальних штурмових дій» на Бахмутському напрямку війська РФ відійшли, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Під прикриттям авіації намагався покращити тактичне положення в районах Вершини, Соледара, Яковлівки та Покровського. Ці плани влучним вогнем зірвали наші воїни. Після провальних штурмових дій окупанти відійшли», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, на Слов’янському напрямку війська РФ задіяли артилерію для обстрілів районів населених пунктів Словʼянськ, Андріївка, Долина, Довгеньке, Курулька, Гусарівка, Адамівка, Богородичне, Краснопілля, Карнаухівка, Червоне, Семиланне, Грушуваха та Червона Поляна.

На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах Сіверська, Калеників, Переїзного, Званівки, Виїмки, Верхньокам’янського, Кривої Луки, Спірного та Серебрянки. Завдав авіаударів поблизу Спірного та Григорівки. Біля Серебрянки російська розвідувальна група намагалася виявити позиції українських військ – успіху не мала, відійшла.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли біля Невельського, Уманського, Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків та Новобахмутівки.

«Російська штурмова та армійська авіація цинічно вдарила по населених пунктах Авдіївка, Новоселівка та Юр’ївка. Окупанти намагалися просунутися в районах Камʼянки та Пісків. Тут штурм провалився. В районі Авдіївки окремі підрозділи ворога мають частковий успіх», – повідомляють у штабі.

На Харківському напрямку російські загарбники безуспішно намагалися просунутися в напрямку Гусарівки – отримали відсіч та відійшли. Також із ствольної та реактивної артилерії обстріляли низку населених пунктів області, біля Старого Салтова завдали авіаудару.

У Генштабі також повідомляють про переміщення окремих підрозділів військ РФ зі Словʼянського на Запорізький напрямок.