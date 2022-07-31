Генштаб ЗСУ повідомляє про «провальні штурмові дії» військ РФ на Бахмутському напрямку

Після «провальних штурмових дій» на Бахмутському напрямку війська РФ відійшли, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.
«Під прикриттям авіації намагався покращити тактичне положення в районах Вершини, Соледара, Яковлівки та Покровського. Ці плани влучним вогнем зірвали наші воїни. Після провальних штурмових дій окупанти відійшли», – йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, на Слов’янському напрямку війська РФ задіяли артилерію для обстрілів районів населених пунктів Словʼянськ, Андріївка, Долина, Довгеньке, Курулька, Гусарівка, Адамівка, Богородичне, Краснопілля, Карнаухівка, Червоне, Семиланне, Грушуваха та Червона Поляна.
На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах Сіверська, Калеників, Переїзного, Званівки, Виїмки, Верхньокам’янського, Кривої Луки, Спірного та Серебрянки. Завдав авіаударів поблизу Спірного та Григорівки. Біля Серебрянки російська розвідувальна група намагалася виявити позиції українських військ – успіху не мала, відійшла.
На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли біля Невельського, Уманського, Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків та Новобахмутівки.
«Російська штурмова та армійська авіація цинічно вдарила по населених пунктах Авдіївка, Новоселівка та Юр’ївка. Окупанти намагалися просунутися в районах Камʼянки та Пісків. Тут штурм провалився. В районі Авдіївки окремі підрозділи ворога мають частковий успіх», – повідомляють у штабі.
На Харківському напрямку російські загарбники безуспішно намагалися просунутися в напрямку Гусарівки – отримали відсіч та відійшли. Також із ствольної та реактивної артилерії обстріляли низку населених пунктів області, біля Старого Салтова завдали авіаудару.
У Генштабі також повідомляють про переміщення окремих підрозділів військ РФ зі Словʼянського на Запорізький напрямок.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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