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Після ударів ЗСУ окупанти відходять з двох селищ на Запоріжжі – розвідка

Після ударів ЗСУ в ніч на 29 липня по військах РФ поблизу селищ Верхній Токмак та Чернігівка, окупанти відвели особовий склад та техніку на інші позиції.

Після ударів ЗСУ російські війська відходять з території селищ Верхній Токмак і Чернігівка Запорізької області, повідомляє у фейсбук Головне управління розвідки Міноборони України.

«Після ударів ЗСУ в ніч на 29 липня по місцерозташуванню сил окупантів поблизу селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області, рашисти відвели особовий склад та техніку на інші позиції. Близько 40 поранених доставили в госпіталь міста Пологи. З Чернігівки підрозділи виведено практично в повному складі. Наразі поблизу населеного пункту залишаються кілька блок-постів та не більше 100 військових. Решта окупантів разом з технікою розподілено по містах Токмак та Бердянськ», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважують, що під час виходу з населених пунктів війська РФ намагаються створити враження про планову ротацію.

«Насправді ж, окупанти мають намір повністю залишити селище і розпочали мінування під’їзних доріг», – додають у ГУР.

Російські війська тимчасово контролюють близько 60 відсотків території Запорізької області. При цьому місто Запоріжжя залишається під контролем України.

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