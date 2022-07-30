Війська РФ закріплюються на околиці Семигір’я Донецької області – Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про поточну ситуацію на фронті.

Військові розповіли, що на Слов’янському напрямку армія РФ намагалася вести штурмові дії біля Бражківки, – успіху не мала, відійшла.

На Бахмутському напрямку російські військові вдалися до штурму у напрямках Пилипчатине – Покровське та Доломітне – Травневе, безуспішно відійшли.

«Штурмовими діями з трьох напрямків намагався (противник – ред.) встановити контроль над населеним пунктом Семигір’я, має частковий успіх, закріплюється на околиці населеного пункту», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що задля покращення тактичного положення війська РФ вели штурмові дії у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Спартак – Авдіївка – відійшли.

«Ворог вів штурмові дії у напрямку Єгорівка – Павлівка, успіху не мав, відійшов... Намагався створити сприятливі умови для наступу в напрямку Брускінське – Білогірка. В результаті вогневого ураження, завданого нашими підрозділами, відмовився від виконання завдання», – йдеться в повідомленні.

Триває сто п’ятдесят сьома доба війни РФ проти України.