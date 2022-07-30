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Використання армією РФ залізничного мосту через Дніпро в районі Херсона заблоковано – військові

А у ніч на 27 липня ЗСУ завдали точкових ударів по автомобільному Антонівському мосту в окупованому Херсоні

Збройні сили України завдали удару по залізничному мосту через Дніпро в районі Херсона, заблокувавши його використання російськими військами, повідомляє оперативне командування «Південь».

«Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні британська розвідка повідомила, що в районі окупованого Херсона російські війська, ймовірно, встановили два понтонні мости і систему поромної переправи, щоб компенсувати пошкодження мостів нещодавніми ударами українських військ.

У ніч на 27 липня ЗСУ завдали точкових ударів по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, зруйнувавши логістичні й транспортні шляхи російських військ.

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