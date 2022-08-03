У британській розвідці припускають, що залізничне сполучення між Херсоном і Кримом вже не працює

Після удару ЗСУ малоймовірно, що залізничне сполучення, що сполучає Херсон з Кримом, все ще функціонує, кажуть у Міністерстві оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.



«У результаті українського удару по російському поїзду з боєприпасами в Херсонській області, на півдні України, дуже малоймовірно, що залізничне сполучення, що сполучає Херсон з Кримом, залишається в робочому стані», – йдеться у повідомленні.

29 липня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив про удар по залізничному вокзалу у селищі Брилівка. За його словами, було знищено один із важливих логістичних вузлів окупанта. Згодом у оперативному командуванні «Південь» підтвердили влучання по ешелону з російською технікою та військами біля залізничної станції Брилівка на Херсонщині.

ЗСУ завдають ударів по живій силі, техніці противника. Також були пошкоджені кілька мостів, зокрема Антонівський міст в Херсоні. Після цього рух мостом закрили.