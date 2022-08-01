ОК «Південь» підтвердило удар по ешелону з російською технікою та військами біля Брилівки на Херсонщині

В оперативному командуванні «Південь» підтвердили влучання по ешелону з російською технікою та військами біля залізничної станції Брилівка на Херсонщині.
«Нашою авіацією нанесено два удари по ворожих опорних пунктах у районах Олександрівки та Благодатного, а ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань нанесено удар по ворожим станціям радіоелектронної боротьби в районі Біляєвки. Також отримано підтвердження влучання по ешелону з військовою технікою, боєприпасами й живою силою в районі залізничної станції Брилівка. Втрати дорозвідуються», – йдеться у повідомленні, опублікованому в фейсбуці.
У командуванні також повідомили про підтверджені втрати противника за добу – 52 військових, чотири танки, дві самохідні артилерійсько-мінометні установки «Нона-С», самохідна артустановка, 8 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також ще чотири склади з боєприпасами в Бериславському й Баштанському районах.
29 липня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив про удар по залізничному вокзалу у селищі Брилівка.
«В області знищено один із важливих логістичних вузлів окупанта – залізничний вокзал у Брилівці. Росіяни якраз притягнули туди техніку та боєкомплекти – все згоріло. Дещо навіть не встигли розвантажити. Люди повідомляють про гучні вибухи та детонацію. Ймовірно є влучання й у нафтобазу. Багато орків залишилось без рук і ніг», – написав він у фейсбуці.
ЗСУ завдають ударів по живій силі, техніці противника. Також були пошкоджені кілька мостів, зокрема Антонівський міст в Херсоні. Після цього рух мостом закрили.
28 липня британська розвідка у своєму щоденному звіті заявила, що контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. У розвідці звернули увагу, що Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три мости через річку Дніпро, на які Росія покладається для постачання територій, що опинилися під її контролем.
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