Після атаки ЗСУ у Брилівці окупанти відселили людей від залізниці – Бутрій

У Брилівці, де нещодавно ЗСУ знищили ешелон з російською військовою технікою, російські окупанти виселили людей, які живуть поблизу залізниці – повідомивв телеграмі голова Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій.

За його даними, виселили людей, які проживають в радіусі 400 метрів від залізничної станції.

Крім того, Бутрій повідомив, що залізничну станцію оточили, аби «місцеві не здавали ЗСУ рух окупаційної техніки».

Підтвердити ці дані з інших джерел наразі неможливо.

29 липня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив про удар по залізничному вокзалу у селищі Брилівка. За його словами, було знищено один із важливих логістичних вузлів окупанта.

Згодом у оперативному командуванні «Південь» підтвердили влучання по ешелону з російською технікою та військами біля залізничної станції Брилівка на Херсонщині.

ЗСУ завдають ударів по живій силі, техніці противника. Також були пошкоджені кілька мостів, зокрема Антонівський міст в Херсоні. Після цього рух мостом закрили.