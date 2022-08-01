На півдні окупанти підтягують сили, але ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій – ОК «Південь»

На півдні України російські окупанти «збирають резерви та підтягують сили», але ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій, повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони «Півдня» Наталя Гуменюк.



«На звільнення населених пунктів окупанти реагують негативно, оскільки збирають резерви, підтягують сили, перепрофілюють, переміщують свою техніку. Намагаються знайти можливості створити нові угрупування. Поки що таких фактів не зафіксовано. Ті спроби проривів, які були протягом минулого тижня, вони були слабкими, але це могла бути просто розвідка. Ми готові до будь-якого розвитку подій. Те, що вогневе ураження зупиняло кожну таку спробу, говорить про те, що наші війська готові просуватися вперед, не даючи окупанту змогу захопити нові території», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.



Гуменюк уточнила, що є інформація про підтягування російських сил з тимчасово окупованого Криму та переміщення підрозділів зі сходу країни.



За її даними, українські військові щоденно знищують близько 20-30 одиниць російської техніки.

Протягом останніх двох тижнів українські військові звільнили три населені пункти на Херсонщині – Іванівку, Лозове й Андріївку.

ЗСУ завдають ударів по живій силі, техніці противника. Напередодні у пресцентрі сил охорони та оборони «Півдня» повідомляли, що за останні тижні на півдні України ЗСУ знищили близько 15 складів боєприпасів військ РФ.

28 липня британська розвідка у своєму щоденному звіті заявила, що контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. У розвідці звернули увагу, що Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три мости через річку Дніпро, на які Росія покладається для постачання територій, що опинилися під її контролем.