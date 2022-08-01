Росія визначила Запорізький напрямок «вразливим» – британська розвідка

Росія коригує оперативний план свого наступу на Донбасі і визначила «вразливим» Запорізький напрямок, припускають у британській розвідці.



«Росія, ймовірно, коригує оперативний план свого наступу на Донбасі після того, як не змогла зробити рішучий оперативний прорив, згідно з планом, якого вона дотримувалася з квітня. Ймовірно, вона визначила свій Запорізький фронт як вразливий район, що потребує посилення», – повідомляє Міноборони Британії з посиланням на свою розвідку.



У британській розвідці зауважують, що протягом останніх чотирьох днів Росія продовжувала спроби тактичних наступів на Бахмутському напрямку, досягаючи лише повільного прогресу.



Українські військові минулого тижня повідомляли, що Росія передислокує значну кількість своїх сил із північного сектора Донбасу на південь України. Також сьогодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Криворізькому напрямку противник посилює своє угруповання військ.

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема захоплення Києва, через запеклий опір українців.



22 квітняв Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.



Наприкінці червня президент Росії Володимир Путін заявив, що метою «спецоперації» є захоплення Донбасу і створення «умов безпеки Росії». Про південь України він вже не згадував.

До цього часу російські війська лише змогли встановити контроль над більшою частиною Луганщини.