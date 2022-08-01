Війська РФ наступають на Бахмут, тривають бойові дії – Генштаб ЗСУ

Війська РФ ведуть наступ у напрямку Бахмута, бойові дії тривають, повідомляє у ранковому зведенні Генеральному штабі ЗСУ.
За даними штабу, загарбники також намагались вести штурмові дії в напрямках Вершини, Соледара, Пісків та провели розвідку боєм у напрямку Мар’їнки – без успіху, відійшли.
Крім того, російські війська завдали авіаударів біля низки населених пунктів – біля Мосьпанового, Григорівки, Спірного, Кодеми, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Щербаків, Малих Щербаків та Новоандріївки.
На Бахмутському напрямку противник намагався здійснити розвідку позицій українських військ в напрямку Яковлівки – розвідувальну групу знешкодили. Також на Слов'янському напрямку російська розвідувальна група намагалася уточнити розміщення позицій ЗСУ в напрямку Мазанівки – без успіху.
У Генштабі інформують, що російські війська продовжують здійснювати обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу низки населених пунктів на Харківському, Слов’янському, Краматорському, Бахматському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.
При цьому на Криворізькому напрямку фіксується посилення противником угруповання військ.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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