Не політичний жест, а захист вільного світу: Зеленський про необхідність визнання Росії «державою-терористом»

Визнання Росії «державою-терористом» потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу, заявив у зверненні 30 липня президент Володимир Зеленський.

«За цю добу наша держава отримала багато сигналів із різних країн, які засуджують російський терористичний акт в Оленівці. Світ бачить правду. І я дякую всім нашим партнерам, які готові приєднатися до встановлення всіх обставин цієї жахливої страти наших полонених. Усі докази цього злочину окупантів будуть зібрані. Всі винні – хто погоджував, хто організовував, хто підривав цих людей, хто знав про це – всі вони будуть знайдені. Але все ж таки цього зараз замало. Обов’язково мають бути і юридичні кроки з боку світової спільноти щодо держави-терориста. Недостатньо лише засудження на рівні політичної риторики за це масове вбивство. Які після цього можуть бути відносини з терористом? Який може бути бізнес із такою країною?», – звернувся президент.

Зеленський наголосив, шо формальне юридичне визнання Росії «державою-терористом», зокрема визнання від Держдепартаменту США, «потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу».

«Таке рішення автоматично ускладнить існування для держави-терориста, автоматично розірве різноманітні політичні й бізнесові зв’язки, які в іншому разі Росія зберігатиме. І це все відбудеться стовідсотково. Це доведеться робити – питання лише в часі та у форматі ухвалення цього рішення. І що швидше це буде, то менше зла Росія встигне зробити», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що на нинішньому етапі війни для Росії «терор – це основна зброя».

«І тому основне завдання кожного українця, кожного захисника свободи й людяності у світі – робити все, щоб ізолювати державу-терориста і щоб захистити якнайбільше людей від російських ударів», – зазначив він.

За даними видання The New York Times, держсекретар США Ентоні Блінкен не готовий ухвалити рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму, незважаючи на відповідну резолюцію Сенату США і заклики впливових американських політиків.

За повідомленням, голова американського дипломатичного відомства побоюється, що визнання Росії спонсором тероризму змусить його запровадити санкції проти деяких союзників США, які підтримують ділові відносини з Росією, і ускладнить підтримку дипломатичних зв’язків із Росією навіть на нинішньому мінімальному рівні.

Визнання Росії країною-спонсором тероризму спричинить запровадження нових санкцій як проти Кремля, так і проти країн, які продовжують вести бізнес із Росією. Це також дозволить громадянам подавати позови проти російського уряду в американські суди і потенційно отримувати компенсацію за рахунок заарештованих російських державних активів.

3 травня до обох палат Конгресу із проханням визнати Росію країною-спонсором тероризму звернулася Верховна Рада України. Із закликами до світової спільноти зробити це регулярно звертаються президент України Володимир Зеленський і голова Міністерства закордонних справ країни Дмитро Кулеба.

Верховна Рада 14 квітня визнала Росію державою-терористом, а її політичний режим – неонацистським за «суттю і практикою».

Наразі в американському списку країн-спонсорів чотири країни: Сирія, Іран, Куба і Північна Корея. Внесення до списку означає практично повне припинення дипломатичного спілкування між країнами і запровадження жорстких санкцій проти них.