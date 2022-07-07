Зеленський зустрівся з сенаторами США – авторами резолюції про визнання Росії країною-терористом

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з сенаторами США Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, які представляють Республіканську та Демократичну партії США.



Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Зеленський наголосив на важливості «двопалатної й двопартійної підтримки», Україна відчуває «цю об’єднаність».



У ході зустрічі він закликав сенаторів підтримати рішення про надання Україні сучасних систем ППО.



«Ми звертаємося до вас передусім, щоб Конгрес підтримав Україну в питанні постачання систем сучасної протиповітряної оборони. Ми маємо забезпечити такий рівень безпеки неба, щоб наші люди не боялися жити в Україні», – сказав президент України.

За повідомленням Офісу президента, Ліндсі Грем і Річард Блюменталь розповіли про роботу, яку вони ведуть у Сенаті з метою визнання РФ державою – спонсором тероризму.

Резолюцію із закликом до держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму було зареєстровано в Сенаті США 10 травня, 2022 року. Співавторами документу стали сенатори від обох партій, демократ Річард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем.

23 червня Комітет Сенату Сполучених Штатів із міжнародних відносин підтримав цю резолюцію. Однак це голосування не означає остаточне визнання РФ спонсоркою тероризму, – відповідне рішення має ухвалити адміністрація Білого дому.