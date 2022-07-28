Зеленський подякував Сенату США за підтримку визнання Росії спонсором тероризму

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер засідання ставки Верховного головнокомандувача – про це він розповів у зверненні 28 липня.

«Розглянули чотири питання. З того, що можна сказати зараз публічно: проаналізували стан забезпечення – на цей час – озброєнням наших захисників, постачання допомоги від партнерів і загалом стан виконання Плану оборони України, який був уведений в дію 24 лютого», – повідомив він.

Зеленський звернув увагу на те, що вранці 28 липня в Києві чотири рази лунала повітряна тривога. Російські війська завдали ракетних ударів по Київській області, Кропивницькому та Миколаєву, також тривали штурми на Донбасі.

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«Я дякую кожному й кожній, хто відбиває цей терор. І хочу подякувати також американським сенаторам, які одноголосно схвалили резолюцію, яка закликає Державний департамент США визнати Росію державою – спонсором тероризму. Можна взяти будь-який день в Україні – сьогоднішній чи будь-який інший після 24 лютого, щоб побачити, що ніхто у світі не вкладається в тероризм більше, ніж Росія. Це справді потребує юридичної реакції на глобальному рівні. І немає жодної раціональної причини, щоб такої реакції не було, зокрема у США», – заявив президент.

Сенат Конгресу США закликав Державний департамент визнати Росію країною-спонсором тероризму. Резолюцію, що має необов’язковий характер, ухвалили на голосуванні ввечері 27 липня.