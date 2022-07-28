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Віталій Кім пояснив, чому генерала Марченка повернули до Миколаївщини

Віталій Кіма розповів, що генерала Марченка направили до Миколаївської області для «покращення співпраці цивільної адміністрації з військовими та роботі з партизанами»

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у коментарі для проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов'я» пояснив, чому генерал Дмитро Марченко знову прибув до регіону.

«Пана Марченка за моїм листом, за моїм проханням, відрядив до Миколаївської області головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з метою покращення співпраці цивільної адміністрації з військовими та роботі з партизанами. Тобто пан Марченко не підпорядкований військовим щодо воєнних дій, але щодо цивільних і військових, які не в тилу, а скажімо так, по забезпеченню, він підсилить. Тому, що він має відповідний досвід, комунікацію і знайомства на території Миколаївської області», – розповів Кім.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко до квітня керував обороною Миколаєва, а потім був переведений на іншу ділянку фронту. У липні стало відомо, що Дмитро Марченко повернувся до Миколаївської області.

В інтерв'ю для проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Марченко зазначив, що «миру будь-яким шляхом вже не буде», а «Росію треба добивати».

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