На Київщині виявили кількаметрову вирву від уламків російської ракети – поліція показала фото

На Київщині виявили кількаметрову вирву від уламків російської ракети, повідомив начальник управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

«Уламки ще однієї ракети окупантів знайшли на Вишгородщині. В лісосмузі поліцейські виявили багатометрову вирву. Добре, що обійшлося без жертв», – написав він у телеграмі.

За даними Генштабу, російські військові вранці 28 липня завдали ударів ракетами «Калібр» по військовій частині в Лютежі Київської області, де зруйнована одна будівля і дві будівлі пошкоджені. Постраждали 15 людей.

Ще одну крилату ракету було збито в повітрі над Бучанським кар’єром.

У День державності 28 липня, за даними ОВА, російські військові випустили по Україні більше ніж 20 ракет, п’ять з яких по Вишгородському району на Київщині.