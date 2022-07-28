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На Київщині виявили кількаметрову вирву від уламків російської ракети – поліція показала фото

Вирву виявили в лісосмузі на Київщині. Фото архівне

На Київщині виявили кількаметрову вирву від уламків російської ракети, повідомив начальник управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

«Уламки ще однієї ракети окупантів знайшли на Вишгородщині. В лісосмузі поліцейські виявили багатометрову вирву. Добре, що обійшлося без жертв», – написав він у телеграмі.

За даними Генштабу, російські військові вранці 28 липня завдали ударів ракетами «Калібр» по військовій частині в Лютежі Київської області, де зруйнована одна будівля і дві будівлі пошкоджені. Постраждали 15 людей.

Ще одну крилату ракету було збито в повітрі над Бучанським кар’єром.

У День державності 28 липня, за даними ОВА, російські військові випустили по Україні більше ніж 20 ракет, п’ять з яких по Вишгородському району на Київщині.

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