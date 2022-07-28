Ракетний удар по Київщині: поліція повідомляє про 15 постраждалих

Унаслідок російського ракетного обстрілу Київської області постраждали 15 людей, повідомив начальник управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

«15 постраждалих унаслідок ракетного обстрілу в Київській області. Наразі маємо таку цифру. Водночас завдяки своєчасному реагуванню на сигнал тривоги вдалося уникнути важчих наслідків», – повідомив він у телеграмі.

Керівник поліції Київщини додав, що залишки ще однієї російської ракети виявили в лісосмузі поблизу Вишгорода – тут ніхто не постраждав.

За даними Генштабу, російські військові вранці 28 липня завдали ударів ракетами «Калібр» по військовій частині в Лютежі Київської області, де зруйнована одна будівля і дві будівлі пошкоджені. Ще одну крилату ракету було збито в повітрі над Бучанським кар’єром.

У День державності 28 липня, за даними ОВА, російські військові випустили по Україні більше ніж 20 ракет, п’ять з яких по Вишгородському району на Київщині.