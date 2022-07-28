Війська РФ у липні завдали по Україні майже сотню ракетних та авіаційних ударів – Генштаб ЗСУ

У липні російські війська завдали по Україні майже сотню ракетних та авіаційних ударів, повністю зруйнувавши 28 об'єктів, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

«З початку місяця противником завдано 49 ракетних ударів та 44 авіаційних ударів, внаслідок яких повністю зруйновано 28 об'єктів, у тому числі 4 школи та 9 житлових будинків, а також частково зруйновано 137 об'єктів, з них 7 об'єктів транспортної інфраструктури, 11 закладів освіти та 29 житлових будинків», – сказав він під час брифінгу.

Раніше речник Міноборони Олександр Мотузяник заявив, що близько 70% ударів російських військ спрямовані на цивільну інфраструктуру, лише 30% припадають на військові об’єкти.

У липні війська РФ, серед іншого, завдали ракетного удару по Вінниці, внаслідок чого загинули 26 людей, по Часовому Яру(Донецька область), де загинули 48 людей, по Сергіївці на Одещині, внаслідок атаки там загинули 16 людей, ще 38 постраждали.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Москва також, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.