Під завалами будинку у Часовому Яру більше нікого не шукають, роботи завершені – ДСНС

Пошукові та аварійно-рятувальні роботи у місті часів Яр на Донеччині завершено, повідомила у четвер Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«Знайдено та деблоковано з-під завалів 48 загиблих, серед них дев’ятирічний хлопчик. Дев’ятеро людей врятовано. До робіт залучалося 57 осіб та 8 одиниць техніки», – йдеться в повідомленні.

Російські війська ввечері 9 липня атакували ракетами з «Ураганів» житловий будинок у місті Часів Яр. За даними Донецької ОВА, у будинку повністю знищено два під’їзди – під завалами опинилися десятки людей. Дев’ятьох із них врятували.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.