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Під завалами будинку у Часовому Яру більше нікого не шукають, роботи завершені – ДСНС

Спричинена російськими обстрілами трагедія у Часовому Яру забрала 48 життів

Пошукові та аварійно-рятувальні роботи у місті часів Яр на Донеччині завершено, повідомила у четвер Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«Знайдено та деблоковано з-під завалів 48 загиблих, серед них дев’ятирічний хлопчик. Дев’ятеро людей врятовано. До робіт залучалося 57 осіб та 8 одиниць техніки», – йдеться в повідомленні.

Російські війська ввечері 9 липня атакували ракетами з «Ураганів» житловий будинок у місті Часів Яр. За даними Донецької ОВА, у будинку повністю знищено два під’їзди – під завалами опинилися десятки людей. Дев’ятьох із них врятували.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Руйнація та смерть: наслідки ракетних ударів по Часовому Яру, Харкову та Костянтинівці
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Руйнація та смерть: наслідки ракетних ударів по Часовому Яру, Харкову та Костянтинівці

Російські ракети «Іскандер» 9 червня поцілили по п'ятиповерхівці у Часовому Ярі. Відомо про загибель 31-ї людини. Цивільні також загинули внаслідок російських обстрілів Костянтинівки та Харкова

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