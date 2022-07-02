На Одещині в Сергіївці завершили рятувальні роботи – ДСНС

На Одещині в Сергіївці завершили аварійно-рятувальні роботи, повідомляє у фейсбуці Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Раніше сьогодні у ДСНС повідомляли, що наслідки ракетного удару у Сергіївці ліквідовують 150 рятувальників.

Вночі 1 липня російські літаки стратегічної авіації з напрямку Чорного моря завдали ракетного удару по Одещині. В оперативному командуванні «Південь» заявили, що російські літаки стратегічної авіації Ту-22 вдарили з напрямку Чорного моря: трьома ракетами Х-22 вражено багатоквартирний будинок і базу відпочинку у Сергіївці.

За даними Одеської ОВА, в житловому будинку загинули 16 людей, ще 38 постраждали (всі госпіталізовані), на базі відпочинку загинули п'ятеро людей, серед яких - дитина. Постраждали 39 людей.

Читайте також: Сергіївка: через російський удар постраждав дитячий центр реабілітації, що належав Молдові – молдавське МОЗ

За даними Володимира Зеленського, станом на 27 червня Росія застосувала проти України вже майже 2800 різних крилатих ракет.