Ракетний удар по Вінниці: 20-річна дівчина померла у лікарні – ОВА

Зросла кількість жертв російського ракетного удару по Вінниці, у лікарні померла 20-річна дівчина, повідомив голова ОВА Сергій Борзов.

«26…Померла в лікарні 20-річна Ольга Лисенко.14 липня вона була на площі Перемоги о 10.40. Поверталась додому від стоматолога…98% опіків..», – написав він у телеграмі.



Напередодні Сергій Борзов повідомив, що одна з постраждалих внаслідок ракетного удару померла в лікарні.

Загальна кількість жертв зросла до 26 людей.

Читайте також: Всіх загиблих внаслідок удару по Вінниці ідентифікували – голова ОВА

14 липня російські війська завдали ракетного удару по Вінниці. Удар стався у розпал дня, коли в місті було багато людей. Крім численних жертв і травмованих, у центрі міста пошкоджені або зруйновані десятки будівель, згоріли 40 авто. Після ракетної атаки 197 людей звернулися по медичну допомогу. У МВС повідомили, що після ракетного удару у місті затримали кілька десятків людей для перевірки.

Після удару по Вінниці президент Володимир Зеленський закликав партнерів України якнайшвидше визнати Росію «державою-терористом» та затвердити нові санкції проти РФ.