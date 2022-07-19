Зросла кількість жертв російського ракетного удару по Вінниці – ОВА

Зросла кількість жертв російського ракетного удару по Вінниці, повідомив голова ОВА Сергій Борзов.



«Сьогодні у лікарні померла лікар-невролог Наталя Фальштинська.

Коли прилетіла ракета, вона приймала пацієнтів у клініці «Нейромед».

Без мами залишились троє дітей…Світла пам’ять…», – написав він у телеграмі.

Раніше голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що одна з постраждалих внаслідок ракетного удару 14 липня померла в лікарні. Відтак загальна кількість жертв зросла до 24-х, 68 на той час продовжували лікування.

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14 липня російські війська завдали ракетного удару по Вінниці. Крім численних жертв і трамованих, у центрі міста постраждали десятки будівель, згоріли 40 авто. У МВС повідомили, що після ракетного удару у місті затримали кілька десятків людей для перевірки.

Після удару по Вінниці президент Володимир Зеленський закликав партнерів України якнайшвидше визнати Росію «державою-терористом» та затвердити нові санкції проти РФ.