Зросла кількість жертв російського ракетного удару по Вінниці – ОВА

Зросла кількість жертв російського ракетного удару по Вінниці, повідомив голова ОВА Сергій Борзов.
«Сьогодні у лікарні померла лікар-невролог Наталя Фальштинська.
Коли прилетіла ракета, вона приймала пацієнтів у клініці «Нейромед».
Без мами залишились троє дітей…Світла пам’ять…», – написав він у телеграмі.
Раніше голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що одна з постраждалих внаслідок ракетного удару 14 липня померла в лікарні. Відтак загальна кількість жертв зросла до 24-х, 68 на той час продовжували лікування.
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14 липня російські війська завдали ракетного удару по Вінниці. Крім численних жертв і трамованих, у центрі міста постраждали десятки будівель, згоріли 40 авто. У МВС повідомили, що після ракетного удару у місті затримали кілька десятків людей для перевірки.
Після удару по Вінниці президент Володимир Зеленський закликав партнерів України якнайшвидше визнати Росію «державою-терористом» та затвердити нові санкції проти РФ.
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