Всіх загиблих внаслідок удару по Вінниці ідентифікували – голова ОВА

Тіла всіх загиблих внаслідок російського ракетного удару по Вінниці ідентифікували, повідомив у ефірі національного телемарафону голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов 16 липня.

«На сьогоднішній ранок всі особи встановлені, і від завтрашнього дня почнуться поховання загиблих у Вінниці та області», – сказав Борзов.

Наразі з 68 постраждалих 14 людей перебувають у важкому стані, четверо – у критичному.

За словами голови області, завали на місці влучання ракет розібрали, площу розчистили від уламків ракет, пошкодженого автотранспорту та будівельного сміття.

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Раніше голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що одна з постраждалих внаслідок ракетного удару 14 липня померла в лікарні. Відтак загальна кількість жертв зросла до 24-х, 68 постраждалих продовжують лікування. Ще чотири людини залишаються в розшуку.

14 липня російські війська завдали ракетного удару по Вінниці. Крім численних жертв і трамованих, у центрі міста постраждали десятки будівель, згоріли 40 авто. У МВС повідомили, що після ракетного удару у місті затримали кілька десятків людей для перевірки.

Після удару по Вінниці президент Володимир Зеленський закликав партнерів України якнайшвидше визнати Росію «державою-терористом» та затвердити нові санкції проти РФ.