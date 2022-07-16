Вінниця: одна з постраждалих від ракетного удару померла у лікарні, кількість жертв зросла до 24

Одна з жінок, які постраждали внаслідок ракетного удару російських військ по Вінниці ц четвер, померла в лікарні в суботу, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

«24 загиблих... На жаль, ще одна жінка померла сьогодні в лікарні – 85% опіків. Продовжують лікування 68 постраждалих, серед яких 4 дітей. 4 залишаються в розшуку зниклих безвісти», – написав Борзов у Telegram.

Як повідомив мер Вінниці Сергій Моргунов під час телемарафону, рдини загиблих та поранені внаслідок ракетного удару отримають матеріальну допомогу з міського та обласного бюджетів. За його словами, по 50 тисяч гривень родинам загиблих, пораненим – по 25.

14 липня російські війська завдали ракетного удару по Вінниці. Крім численних жертв і трамованих, у центрі міста постраждали десятки будівель, згоріли 40 авто. У МВС повідомили, що після ракетного удару у місті затримали кілька десятків людей для перевірки. Після удару по Вінниці президент Володимир Зеленський закликав партнерів України якнайшвидше визнати Росію «державою-терористом» та затвердити нові санкції проти РФ.