14 липня російські війська завдали ракетного удару по Вінниці. Удар стався у розпал дня, коли в місті було багато людей – у результаті ракетної атаки загинули 23 людини, з них - 3 дитини, госпіталізовані 80 людей, триває пошук ще 11, з якими немає зв’язку. У центрі міста, за даними рятувальників, постраждали близько 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, згоріло 40 автомобілів. На місці обстрілу досі розбирають завали, люди приносять квіти та іграшки до імпровізованого меморіалу, щоб ушанувати пам'ять загиблих дітей та дорослих.

Росія та кремлівські ЗМІ стверджують, що російська армія в Україні не атакує цивільні об'єкти та інфраструктуру. Натомість, щодня Росія здійснює обстріли українських міст і сіл, внаслідок яких гинуть і тяжко травмуються цивільні і діти. Російські атаки знищують критично важливу для життєдіяльності населених пунктів інфраструктуру, а також лікарні, житлові будинки, навчальні заклади й дитячі садки. Це воєнні злочини.