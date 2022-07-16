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Квіти, сльози і пошукова операція: центр Вінниці після обстрілу, який забрав десятки життів (фоторепортаж)

14 липня російські війська завдали ракетного удару по Вінниці. Удар стався у розпал дня, коли в місті було багато людей – у результаті ракетної атаки загинули 23 людини, з них - 3 дитини, госпіталізовані 80 людей, триває пошук ще 11, з якими немає зв’язку. У центрі міста, за даними рятувальників, постраждали близько 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, згоріло 40 автомобілів. На місці обстрілу досі розбирають завали, люди приносять квіти та іграшки до імпровізованого меморіалу, щоб ушанувати пам'ять загиблих дітей та дорослих.

Росія та кремлівські ЗМІ стверджують, що російська армія в Україні не атакує цивільні об'єкти та інфраструктуру. Натомість, щодня Росія здійснює обстріли українських міст і сіл, внаслідок яких гинуть і тяжко травмуються цивільні і діти. Російські атаки знищують критично важливу для життєдіяльності населених пунктів інфраструктуру, а також лікарні, житлові будинки, навчальні заклади й дитячі садки. Це воєнні злочини.

Вранці 14 липня російські війська обстріляли ракетами центр Вінниці
1 Вранці 14 липня російські війська обстріляли ракетами центр Вінниці
Зруйнований Будинок Офіцерів у Вінниці після ракетних обстрілів. Вид зверху
2 Зруйнований Будинок Офіцерів у Вінниці після ракетних обстрілів. Вид зверху
Знищений ракетними ударами Будинок Офіцерів у Вінниці
3 Знищений ракетними ударами Будинок Офіцерів у Вінниці
Розбір завалів будівлі Будинку Офіцерів у Вінниці
4 Розбір завалів будівлі Будинку Офіцерів у Вінниці
Працівник прокуратури на місці ракетного обстрілу&nbsp;
5 Працівник прокуратури на місці ракетного обстрілу 
Рятувальники із собаками шукають людей під завалами будівлі. За останніми даними, тривають пошуки ще 11 людей, із якими немає зв&#39;язку
6 Рятувальники із собаками шукають людей під завалами будівлі. За останніми даними, тривають пошуки ще 11 людей, із якими немає зв'язку
Вирва в асфальті від влучання ракети
7 Вирва в асфальті від влучання ракети
Евакуація пошкодженого автомобіля з місця обстрілу. На машині залишилися сліди крові і вм&#39;ятини від уламків ракети
8 Евакуація пошкодженого автомобіля з місця обстрілу. На машині залишилися сліди крові і вм'ятини від уламків ракети
Через цей обстріл у Вінниці загинули троє дітей. На місце ракетного удару приносять іграшки і квіти, щоб ушанувати їхню пам&#39;ять
9 Через цей обстріл у Вінниці загинули троє дітей. На місце ракетного удару приносять іграшки і квіти, щоб ушанувати їхню пам'ять
Люди покладають квіти біля імпровізованого меморіалу. На цьому місці загинула чотирирічна Єлизавета
10 Люди покладають квіти біля імпровізованого меморіалу. На цьому місці загинула чотирирічна Єлизавета
Жінка плаче біля місця де загинули люди під час ракетного обстрілу у Вінниці
11 Жінка плаче біля місця де загинули люди під час ракетного обстрілу у Вінниці
Монумент &laquo;На честь створення Повітряних сил Збройних Сил України&raquo;, пошкоджений ракетним обстрілом&nbsp;
12 Монумент «На честь створення Повітряних сил Збройних Сил України», пошкоджений ракетним обстрілом 
Зруйнований&nbsp;&nbsp;будинок побуту &laquo;Ювілейний&raquo; у Вінниці, на паркувальний майданчик якого влучила ракета&nbsp;
13 Зруйнований  будинок побуту «Ювілейний» у Вінниці, на паркувальний майданчик якого влучила ракета 
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Пошкодженні житлові будинки неподалік місця обстрілу
15 Пошкодженні житлові будинки неподалік місця обстрілу
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Спальня в одній з квартир, куди влучили уламки&nbsp;&nbsp;ракети&nbsp;
17 Спальня в одній з квартир, куди влучили уламки  ракети 
Місцевий житель Андрій, який був легко поранений склом після вибуху, показує свій гардероб і одяг, посічений уламками ракети&nbsp;
18 Місцевий житель Андрій, який був легко поранений склом після вибуху, показує свій гардероб і одяг, посічений уламками ракети 
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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