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ППО знищила чотири з шести ракет, які Росія випустила по Україні – Повітряні сили

Ілюстраційне фото. Ракетний слід у небі над містом Ірпінем, що на північ від Києва, в розпал масштабного вторгнення Росії до України. 12 березня 2022 року

Українська протиповітряна оборона знищила більшість ракет, які російські війська випустили по Україні по обіді 16 липня, повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

За даними Повітряних сил, російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС випустили ракети з району Каспійського моря близько 15:20.

«Ворог випустив шість ракет типу Х-101(Х-555). Близько 16:30 чотири ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони Повітряне командування «Схід» на Запоріжжі та Дніпропетровщині», – йдеться в повідомленні.

Дві ракети влучили у сільськогосподарське підприємство на Черкащині. Як раніше повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, за попередніми даними, ракети знищили сільськогосподарську техніку та завдали шкоди худобі.

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