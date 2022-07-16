Два вибухи в Черкаській області, попередньо без жертв – голова ОВА

Під час повітряної тривоги в одному з сіл Чигиринської територіальної громади Черкаської області сталися два вибухи, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець 16 липня.

«Ворог поцілив у сільгосппідприємство. На місці працюють рятувальники. Попередньо без жертв. Знищено сільгосптехніку та завдано шкоди нечисельному поголів’ю худоби», – заявив він.

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Він нагадав про заборону публікувати фото та відео з місця ракетних ударів:

«Не наражайте всіх нас на повторні атаки по локаціях», – додав Табурець.

Увечері 16 липня повітряна тривога у рамках понад години тривала в усіх регіонах України.

Російські війська продовжують регулярно обстрілювати ракетами населені пункти України. Москва, попри численні свідчення й докази, заперечує удари по цивільних об’єктах.