Чугуїв на Харківщині зазнав ракетного обстрілу військ РФ – двоє загиблих

Місто Чугуїв на Харківщині на початку доби 16 липня зазнало ракетного обстрілу військ РФ, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«16 липня о 03:20 м. Чугуїв зазнав ракетного удару. Внаслідок обстрілу було частково зруйновано двоповерховий житловий будинок. Горіли конструктивні матеріали будинку на площі 40 кв.м. Постраждало 2 чоловіка, із них з під-завалу було врятовано 1, якого госпіталізували до місцевої лікарні. Також рятувальники з-під завалів вилучили тіла двох людей, чоловіка та жінки. Роботи по пошуку людей в завалах та розбору конструкцій наразі тривають», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС розповіли, що минулої доби у Чугуївському районі Харківщини в с. Новопокровка був частково зруйнований житловий будинок – постраждали три людини.

Російська влада та провладні російські ЗМІ стверджують, що російська армія в Україні не атакує цивільні об’єкти та інфраструктуру. Натомість, щодня Росія здійснює обстріли українських міст і сіл, внаслідок яких гинуть і тяжко травмуються цивільні і діти. Російські атаки знищують критично важливу для життєдіяльності населених пунктів інфраструктуру, а також лікарні, навчальні заклади, дитячі садки і житлові будинки. Це все, за міжнародним правом, є воєнними злочинами.