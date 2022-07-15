Сєнкевич про обстріли вишів у Миколаєві: «Росіяни писали, що там – військові бази, але це – неправда»

Незавдовго ракетного обстрілу двох університетів у Миколаєві, проросійські Telegram-канали розповсюджували інформацію, що там – «бази з боєприпасами та військовими», але це – неправда. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Насправді нічого цього там не було. І доказом цьому є відсутність детонації після ракетної атаки. По-друге, наші миколаївці (які не слухають та не чують нас) повикладали відео прямо із місця подій, де видно, що там рятувальники не витягують ані тіл у військовій формі, ані взагалі нікого там не витягують. Тобто це були порожні будівлі. Поруч з ними немає ані танків, ані будь-якої іншої військової техніки. Тобто росіяни навмисно знищують інфраструктуру», – пояснив мер Миколаєва.

За його словами, місцева влада сьогодні вранці нарахувала 16 ракет, що були випущені по місту.

«Було обстріляно два університети, одне підприємство, ще зачепило 10 багатоквартирних будинків і один приватний», – уточнив Сєнкевич.

На його думку, збитки міста від російської агресії наразі орієнтовно можна оцінити у сотні мільйонів гривень, але про конкретну суму говорити важко, тому що обстріли Миколаєва не припиняються.

Російські війська обстрілюють Миколаїв із різних видів озброєнь практично щоденно.

Вранці 15 липня у місті пролунало понад 10 потужних вибухів, за даними влади, внаслідок яких постраждали дві людини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.