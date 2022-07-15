Сєнкевич: війська РФ сьогодні поцілили в університет, випускники якого будували крейсер «Москва»

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявляє, що війська РФ сьогодні поцілили в університет, випускники якого свого часу будували крейсер «Москва».



«Росіяни просто бомблять нашу інфраструктуру – все, чим пишається Миколаїв. Національний університет кораблебудування в СРСР був найкращим університетом в цій сфері. Саме його випускники будували всі радянські кораблі, в тому числі крейсер «Москва»», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Наразі підтвердження заяви Сєнкевича з інших джерел немає.



Сьогодні вранці в Миколаєві пролунали понад 10 потужних вибухів. За даними влади, російські ракети вдарили по Миколаївському педагогічному інституту і Національному університету кораблебудування. Внаслідок цих ударів постраждали дві людини.

Миколаїв російські війська обстрілюють з різних видів озброєнь практично щоденно.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у червні зауважив, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

14 квітня у Чорному морі затонув флагман російського Чорноморського флоту – крейсер «Москва». Це сталося після того, як у нього влучили українські ракети – заявили влада України і Пентагон. За версією російського Міноборони, пожежа сталася внаслідок детонації боєприпасу, після чого корабель намагалися буксирувати в порт, але нібито через шторм він затонув.