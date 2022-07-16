Влада повідомила дані щодо постраждалих від обстрілів у п’ятницю ввечері та сьогодні вранці на Дніпропетровщині

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що в результаті ракетних обстрілів Дніпропетровщини ввечері 15 липня троє людей загинули та 16 зазнали поранень.

«На промисловому підприємстві у Дніпрі, куди напередодні увечері влучила ракета, рятувальники одне займання загасили, інше ще утихомирюють. За уточненими даними, вечірня атака на нашу область забрала 3 життя, 16 людей дістали поранення», – розповів Резніченко у Telegram.

Командування Повітряних сил Збройних сил України уточнило, що пуски ракет по Дніпру здійснювались з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС з Каспійського моря. Чотири ракети були збиті силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування «Схід».

Крім того, Резніченко зазначив, що на ранок суботи російська армія накрила вогнем Нікопольський район.

«Умисно ударили з «Градів» по житлових кварталах Нікополя. Пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ. Одна жінка поранена. Зараз вона у лікарні. Попередньо, двоє людей знаходяться під завалами зруйнованих квартир. На місці працюють рятувальники – розбирають руйнування і шукають людей. У Криворізькому районі під обстріли потрапили Зеленодольська, Апостолівська та Широківська громади. У Шестірні є пошкоджене житло. Сталася пожежа на приватному подвір’ї. На щастя, без постраждалих», – розповів голова Дніпропетровської ОВА.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.