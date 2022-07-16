Ракетний удар по Вінниці пошкодив і зруйнував 55 будинків – ДСНС

Ракетний удар по Вінниці зруйнував або пошкодив 55 житлових будинків, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій 16 липня.

За повідомленням, роботи з розбирання завалів завершені.

«Всього внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та два трамваї», – йдеться в повідомленні.

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Раніше голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що одна з постраждалих внаслідок ракетного удару 14 липня померла в лікарні. Відтак загальна кількість жертв зросла до 24-х, 68 постраждалих продовжують лікування. Ще чотири людини залишаються в розшуку.

14 липня російські війська завдали ракетного удару по Вінниці. Крім численних жертв і трамованих, у центрі міста постраждали десятки будівель, згоріли 40 авто. У МВС повідомили, що після ракетного удару у місті затримали кілька десятків людей для перевірки.

Після удару по Вінниці президент Володимир Зеленський закликав партнерів України якнайшвидше визнати Росію «державою-терористом» та затвердити нові санкції проти РФ.