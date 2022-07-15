Після ракетного удару по Вінниці Росія тричі змінювала свою версію щодо атаки – Повітряні сили ЗСУ

Після ракетного удару по Вінниці російська сторона тричі змінювала свою версію щодо атаки, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Одразу ж після вибухів пропагандисти Кремля заявили про знищення групи націоналістів у Будинку офіцерів, згодом була заява про знищений там склад боєприпасів. Вже сьогодні міноборони країни-окупанта заявляє про знищення керівного складу Повітряних Сил», – сказав він у відеозврененні, оприлюдненому у фейсбуці.

Юрій Ігнат додав, що через ракетний удар постраждав Будинок офіцерів, який де-юре належав Повітряним силам, а де-факто був культурним закладом.

«Тут проводились найбільші концерти українських зірок, працювали десятки дитячих гуртків, профспілок та дитячих організацій. тут були студії звукозапису, кафе та відділення Приватбанку. Можливо, удар планувався по концертній залі, яка вміщує близько тисячі глядачів?», – додав він.

14 липня в Будинку офіцерів із концертом мала виступити українська співачка Roxolana (справжнє ім’я – Роксолана Сирота). Вона повідомила, що під час обстрілу Вінниці загинув один із учасників її команди, ще один тяжко поранений.

14 липня російські війська завдали ракетного удару по Вінниці. Удар стався у розпал дня, коли в місті було багато людей – у результаті ракетної атаки загинули 23 людини, з них - 3 дитини, госпіталізовані 80 людей, триває пошук ще 11, з якими немає зв’язку. У центрі міста, за даними рятувальників, постраждали близько 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, згоріло 40 автомобілів.

Міністр МВС Денис Монастирський повідомив, що після ракетного удару у місті затримали кілька десятків людей.

15 липня у Вінниці оголошено день жалоби за 23-ма (за останніми даними) жертвами ракетного удару військ РФ.

Після удару по Вінниці президент Володимир Зеленський закликав партнерів України якнайшвидше визнати Росію «державою-терористом» та затвердити нові санкції проти РФ.