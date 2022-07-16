В Одесі загасили пожежу після влучання крилатої ракети, загиблих і постраждалих немає

В Одесі загасили пожежу, що виникла внаслідок влучання російської крилатої ракети в суботу, повідомляє ГУ ДСНС України в Одеській області.

«16 липня, о 04:54, до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння складської будівлі в місті Одесі внаслідок влучення крилатої ракети. Пожежу локалізовано о 07:37 та ліквідовано о 10:42 на площі 1000 м.кв., проводиться розбирання та проливка конструкцій. Попередньо загиблих і постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

Раніше спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомляв, що ракета потрапила в склад, охоронці не постраждали, бо пішли в укриття.

Вранці 16 липня по Одесі російські війська завдали ракетний удар з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95, з напрямку Ставропілля, повідомили в оперативному командуванні «Південь». Внаслідок влучання ракети, попередньо Х-101, на складі виробничо-торгівельної компанії спалахнула пожежа орієнтовно на площі тисяча квадратних метрів.