Стан деградації Росії неможливо описати – Зеленський про ракетні обстріли по українських містах

Президент України Володимир Зеленський каже, що «немає таких слів у нормальній людській мові, які можуть охарактеризувати, до якого стану деградувала російська держава». У відеозверненні вночі 15 липня президент вкотре назвав «терором» обстріли Росією українських міст, цивільних об’єктів, у тому числі навчальних закладів.

«Ми обовʼязково відновимо все, що вони зруйнували. Кожен із понад двох тисяч освітніх закладів – усі дитячі садочки, всі школи, інститути, університети. А головне – ми збережемо нашу людяність і нашу цивілізованість. А от російське суспільство з такою кількістю вбивць і катів залишиться скаліченим на покоління, причому з власної ж вини», – сказав Зеленський.

Він додав: «Окупанти усвідомлюють, що ми поступово стаємо сильнішими, і мета їхнього терору дуже проста – тиснути на нас з вами, тиснути на наше суспільство, залякувати людей, завдавати максимальної шкоди українським містам, поки російські терористи ще здатні це робити».

Російська влада та провладні російські ЗМІ стверджують, що російська армія в Україні не атакує цивільні об’єкти та інфраструктуру. Натомість, щодня Росія здійснює обстріли українських міст і сіл, внаслідок яких гинуть і тяжко травмуються цивільні і діти. Російські атаки знищують критично важливу для життєдіяльності населених пунктів інфраструктуру, а також лікарні, навчальні заклади, дитячі садки і житлові будинки. Це все, за міжнародним правом, є воєнними злочинами.