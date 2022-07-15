Після обстрілу постраждав головний корпус університету кораблебудування у Миколаєві, але це на роботу ВНЗ не вплине – ректор

Ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Євген Трушляков заявив, що російські війська обстріляли головний корпус університету, але він не має сумнів, що виш працюватиме.



«Жодних сумнівів, що університет працюватиме, що 1 вересня ми розпочнемо навчання в університеті. Однозначно, це буде дистанційна форма навчання, не лише тому що є руйнування в нашому головному корпусі, а й взагалі тому що в Миколаєві дуже небезпечно зараз», – сказав ректор в ефірі національного телемарафону.

«Руйнування, на жаль, дуже великі. Це наш головний корпус. Загалом у нашому університеті навчаються близько 8 тисяч студентів, з них 1200 – це іноземці. З першого дня війни ми не припиняли нашу діяльність», – додав він.

15 липня вранці в Миколаєві пролунали понад 10 потужних вибухів. За даними влади, російські ракети вдарили по Миколаївському педагогічному інституту і Національному університету кораблебудування. Внаслідок цих ударів постраждали дві людини.

Миколаїв російські війська обстрілюють з різних видів озброєнь практично щоденно.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у червні зауважив, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.