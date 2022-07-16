Ракетний удар по Одесі: загорівся склад, охоронці не постраждали

В Одесі охоронці складу, що спалахнув сьогодні вранці через російський ракетний удар, не постраждали, повідомив спікер голови регіональної військової адміністрації Одеси Сергій Братчук.

Він підкреслив, що люди не постраждали, бо дотримувались правил безпеки.

«Охоронці складу не постраждали, бо по сигналу повітряної тривоги перейшли до укриття», – сказав Братчук.

Він додав, що на місці події працюють рятувальники.

Вранці 16 липня по Одесі російські війська завдали ракетний удар з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95, з напрямку Ставропілля, повідомили в оперативному командуванні «Південь». Внаслідок влучання ракети, попередньо Х-101, на складі виробничо-торгівельної компанії спалахнула пожежа орієнтовно на площі тисяча квадратних метрів.