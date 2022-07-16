Війська РФ розбомбили школу і ферму, загинули домашні тварини – влада Сумщини про наслідки обстрілів

Внаслідок ранкових обстрілів військ РФ в Сумській області розбито школу, пошкоджено приватні будинки, сільгосппідприємство, загинули домашні тварини, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Білопільська громада: пошкоджені приватні будинки і господарчі споруди мирних мешканців. Є поранена худоба, вбиті домашні тварини... Есманська громада – розбита школа та сільгосппідприємство», – написав Живицький у Telegram.

Він уточнив, що також по Зноб-Новгородській громаді було 12 «прильотів» із міномета, по Білопільській з 8-ї ранку – із ствольної артилерії, по Есманьській з 8:30 – почався мінометний обстріл, також 4 ракети було випущено з літака, зазначив Живицький.

Сумщина російськими військами обстрілюється практично щоденно. У коментарі Радіо Свобода керівництво області заявило, що все ж на кордоні вздовж Сумської області не спостерігається достатньої кількості російських військ для проведення вторгнення.