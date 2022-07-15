Голова ОВА розповів, чи існує загроза вторгнення на Сумщину

На кордоні вздовж Сумської області не спостерігається достатньої кількості російських військ для проведення вторгнення. Про це в коментарі Радіо Свобода розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.



«На даний момент такої явної загрози немає, немає накопичення ударних угруповань вздовж кордону. Є у них поодинокі, бродячі підрозділи, які пересуваються вздовж кордону і обстрілюють нашу територію. Періодично прибуває техніка до кордону Сумської області. Вони вивантажуються в прикордонних територіях Росії і далі слідують в бік Харківської, Луганської областей. Останнім часом все менше спостерігається таких подій», – розповів Дмитро Живицький.



За його словами, російські війська продовжують обстрілювати Сумщину, використовуючи міномети, РСЗВ та інше озброєння.



«Практично все прикордоння, починаючи від межі з Чернігівською областю і закінчуючи межею з Харківською областю. На 10-15 кілометрів в глиб України Сумщина обстрілюється, практично щоденно є руйнування житлових будинків, соціальної інфраструктури», – зазначив Дмитро Живицький.



Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською.



Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.