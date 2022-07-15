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Голова ОВА розповів, чи існує загроза вторгнення на Сумщину

За словами Дмитра Живицького, натомість російські війська щоденно обстрілюють Сумщину

На кордоні вздовж Сумської області не спостерігається достатньої кількості російських військ для проведення вторгнення. Про це в коментарі Радіо Свобода розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«На даний момент такої явної загрози немає, немає накопичення ударних угруповань вздовж кордону. Є у них поодинокі, бродячі підрозділи, які пересуваються вздовж кордону і обстрілюють нашу територію. Періодично прибуває техніка до кордону Сумської області. Вони вивантажуються в прикордонних територіях Росії і далі слідують в бік Харківської, Луганської областей. Останнім часом все менше спостерігається таких подій», – розповів Дмитро Живицький.

За його словами, російські війська продовжують обстрілювати Сумщину, використовуючи міномети, РСЗВ та інше озброєння.

«Практично все прикордоння, починаючи від межі з Чернігівською областю і закінчуючи межею з Харківською областю. На 10-15 кілометрів в глиб України Сумщина обстрілюється, практично щоденно є руйнування житлових будинків, соціальної інфраструктури», – зазначив Дмитро Живицький.


Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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