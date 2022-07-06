Війська РФ били по Сумщині з мінометів, «Градів» та скидали вибухівку з безпілотників – Живицький

Під обстріли російських військ 6 липня вчергове потрапила низка громад Сумської області, повідомив у Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Протягом дня ворог декілька разів здійснював обстріл по Миропільскій, Краснопільській і Хотінській громадах. Росіяни вели мінометний вогонь, запускали ракети з БМ21, скидали вибухівки з безпілотників. Постраждалих немає. У Миропільській громаді ракета потрапила в сарай під час ранкового обстрілу. По Юнаківській громаді протягом дня росіяни відкривали вогонь з кулеметів та різної стрілецької зброї. У першій половині дня прилетіло 4 ракети по Шалигінській громаді. Також ворог обстріляв з мінометів Есманську громаду. В результаті артобстрілів зі ствольної артилерії та ракетних систем залпового вогню по Новослобідській та Білопільській громадах в одному із сел на прикордонні вибито шибки в адмінбудівлі, вибито шибки та посічено осколками фасад філії учбового закладу та пробито цегляну стіну приватного будинку», – розповів Живицький.

Останнім часом прикордонна Сумщина регулярно потерпає від російських обстрілів.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.