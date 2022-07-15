Після ракетного удару по Вінниці по медичну допомогу звернулися майже 200 людей – Зеленський

Після ракетного удару по Вінниці по медичну допомогу звернулися 197 людей, повідомив у телеграмі президент України Володимир Зеленський.



«З’ясовуємо деталі по кожному ракетному обстрілу території нашої держави. Терористи понесуть повну відповідальність за все, що роблять. Наш спільний великий біль. Росія поводиться як держава-терорист, стріляючи по цивільному населенню. Ми зробимо все, щоб знайти й покарати тих, хто віддає злочинні накази, і тих, хто їх виконує», – написав він, повідомивши про наслідки російських ракетних атак на Вінницю та Миколаїв.

14 липня російські війська завдали ракетного удару по Вінниці. Удар стався у розпал дня, коли в місті було багато людей – у результаті ракетної атаки загинули 23 людини, з них - 3 дитини, госпіталізовані 80 людей, триває пошук ще 11, з якими немає зв’язку. У центрі міста, за даними рятувальників, постраждали близько 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, згоріло 40 автомобілів.

Міністр МВС Денис Монастирський повідомив, що після ракетного удару у місті затримали кілька десятків людей.

15 липня у Вінниці оголошено день жалоби за 23-ма (за останніми даними) жертвами ракетного удару військ РФ.

Цього ж дня Міністерство оборони Росії заявило, що ракетний удар 14 липня по Вінниці був завданий тому, що у місцевій будівлі гарнізонного Будинку офіцерів ЗСУ буцімто була нарада українських військових з іноземцями.

Після удару по Вінниці президент Володимир Зеленський закликав партнерів України якнайшвидше визнати Росію «державою-терористом» та затвердити нові санкції проти РФ.