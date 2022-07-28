У ЗСУ повідомили про удар РФ по військовій частині на Київщині і втрати в особовому складі на Чернігівщині

Російські військові вранці 28 липня завдали ударів по військовій частині в Лютежі Київської області, де зруйнована одна будівля і дві будівлі пошкоджені, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов.

«Сьогодні близько 5:00 противник завдав ракетного удару крилатими ракетами «Калібр» по військовій частині в населеному пункті Лютежі Київської області. Крім того, одну крилату ракету було збито в повітрі над Бучанським кар’єром», – повідомив Громов на брифінгу 28 липня.

Він також повідомив, що внаслідок обстрілу Гончарівського на Чернігівщині є втрати в особовому складі ЗСУ. «По населеному пункту Гончарівське Чернігівської області також було завдано обстрілу реактивними системами залпового вогню», – сказав Громов. Він додав, що «втрати наразі уточнюються».

За даними заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України, удари були завдані з акваторії Чорного моря і з території Білорусі.

Зі свого боку, голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив у телеграмі, що в День державності 28 липня російські військові випустили по Україні більше ніж 20 ракет, п’ять з яких по Вишгородському району на Київщині.

У Генштабі ЗСУ в ранковому зведенні заявили, що загарбники продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по території України, зокрема і з території Білорусі.