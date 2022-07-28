З Білорусі запустили 20 ракет, 9 з яких впали на Чернігівщині – ОК «Північ»

Вранці 28 липня з території Білорусі випустили понад 20 ракет, дев’ять із яких впали у лісах Чернігівської області, повідомило Оперативне командування «Північ».

«З 5:20 до 6:30 з білоруських джерел надходила інформація про запуск понад 20 ракет із території Білорусі. Наразі відомо про прильоти дев’яти ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також працювала наша система протиповітряної оборони», – йдеться в повідомленні командування у фейсбуці.

Там додали, що про жертв поки не повідомляли. Інших подробиць в ОК «Північ» не навели.

Вранці 28 липня стало відомо також про обстріли Київщини, Миколаєва і Харкова.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.