У повітряному просторі Білорусі чергує російський літак – Генштаб ЗСУ

У повітряному просторі Білорусі чергує російський літак А-50У, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



«На Волинському та Поліському напрямках, у повітряному просторі республіки Білорусь, відзначається чергування літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У повітряно-космічних сил збройних сил російської федерації. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки Білорусь», – йдеться у повідомленні.

Літак дальнього радіолокаційного виявлення може виявляти об'єкти для можливості наведення на них, наприклад, ракет, а також здійснює координацію дій сил. Системи, які встановлені на таких літаках, призначені для розвідки та управління повітряним боєм.

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