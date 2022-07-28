Харків знову обстріляли з С-300 – мер

Російські війська у ніч на 28 липня знову обстріляли Харків із зенітно-ракетних комплексів С-300, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Два обстріли Харкова за ніч. Обидва відразу після півночі. Один – ближче до центру, другий – в одному з прилеглих до нього районів. Знову ракети С-300», – написав Терехов у телеграмі вранці 28 липня.

У результаті обстрілів, за його словами, виникли «дві невеликі пожежі», які загасили рятувальники. Інформації про постраждалих наразі немає, додав мер.

Це вже не вперше Харків обстрілюють із комплексів С-300. Російські війська застосували їх проти цивільних об’єктів, зокрема, напередодні. За даними мера Харкова, шестеро людей були поранені внаслідок ракетного удару, здійсненого російськими військами по Індустріальному району Харкова вранці 27 липня.

Минулого тижня британська розвідка повідомила, що Росія збільшила використання ракет протиповітряної оборони, що призначені для збивання літаків і ракет на великих відстанях, при наземних атаках через критичну нестачу спеціальних ракет для ударів по наземних цілях.

За повідомленням, існує «висока ймовірність» того, що ця зброя не влучить у ціль і спричинить жертви серед цивільного населення, «оскільки ракети не оптимізовані для цієї ролі, а екіпажі цих систем будуть мало навчені для таких завдань».