Шість людей поранені у Харкові через ранковий удар російських військ – мер

Шестеро людей поранені внаслідок ракетного удару, здійсненого російськими військами по Індустріальному району Харкова вранці 27 липня, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«По обстрілу Індустріального району. Все-таки є поранені, шестеро людей. Усіма зараз займаються наші лікарі. Був ще ранковий приліт до Новобаварського району. Там, на щастя, без постраждалих та без пожежі. Але вибиті вікна у житловому будинку», – написав мер у телеграмі.

Раніше Терехов повідомляв, що рано-вранці 27 липня російські військові обстріляли Індустріальний район Харкова із зенітно-ракетних комплексів С-300. Спершу повідомляли, що постраждалих не було.

Минулого тижня британська розвідка повідомила, що Росія збільшила використання ракет протиповітряної оборони, що призначені для збивання літаків і ракет на великих відстанях, при наземних атаках через критичну нестачу спеціальних ракет для ударів по наземних цілях.

За повідомленням, існує «висока ймовірність» того, що ця зброя не влучить у ціль і спричинить жертви серед цивільного населення, «оскільки ракети не оптимізовані для цієї ролі, а екіпажі цих систем будуть мало навчені для таких завдань».