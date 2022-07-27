Російські військові обстріляли Харків ракетами С-300 – мер

Рано-вранці 27 липня російські військові обстріляли Харків із зенітно-ракетних комплексів С-300, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«О 4:25 – обстріл Індустріального району Харкова. Два прильоти ракет С-300. Рятувальники вже на місці розбирають завали. За їхніми словами, жертв немає, але це поки що лише попередня інформація. Хотілося б, щоби так і було. Прошу всіх, хто перебуває у місті, бути максимально обережними», – написав Терехов у телеграмі.

Напередодні про обстріл із ЗРК С-300 Харкова і Чугуєва повідомляв начальник слідчого управління Головного управління поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

В обласній прокуратурі зазначали, що, за попередніми даними, ракети були запущені з російського Бєлгорода.

Минулого тижня британська розвідка повідомила, що Росія збільшила використання ракет протиповітряної оборони, що призначені для збивання літаків і ракет на великих відстанях, при наземних атаках через критичну нестачу спеціальних ракет для ударів по наземних цілях.

За повідомленням, існує «висока ймовірність» того, що ця зброя не влучить у ціль і спричинить жертви серед цивільного населення, «оскільки ракети не оптимізовані для цієї ролі, а екіпажі цих систем будуть мало навчені для таких завдань».