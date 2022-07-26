Російські війська обстріляли Харків і Чугуїв із С-300 – поліція

Російські військові вранці 26 липня обстріляли Харків і Чугуїв із зенітно-ракетних комплексів С-300, повідомив начальник слідчого управління Головного управління поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Наразі відомо про вді воронки в землі (у Харкові – ред.), обидві в районі станцій метро Спортивна та Захисників України, та про влучання уламків ракети у дах автоцентру, який загорівся. Ймовірно, це ракети С-300. Країна-терорист вже не приховує обстріли цивільних об’єктів нашого міста. Також, було обстріляно ракетами ЗРК С300 місто Чугуїв. Постраждало два будинки, пошкоджена газова труба», – написав він у фейсбуці.

За словами Болвінова, потерпілих внаслідок обстрілів немає, на місці працюють слідчі.

В обласній прокуратурі повідомили, що, за попередніми даними, ракети були запущені з російського Бєлгорода. За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Раніше про обстріл Харкова з боку російських сил повідомив міський голова Ігор Терехов.