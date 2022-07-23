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Харків «був би правильним місцем» для трибуналу над воєнними злочинами Росії – Резніков

Олексій Резніков відвідав Харківщину 23 липня

Житловий масив Салтівка в Харкові є місцем наймасштабніших злочинів російських військ, заявив міністр оборони України Олексій Резніков на тлі свого візиту до області.

Він вказав на те, що масив дорівнює нині окупованому Маріуполю за кількістю населення.

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«Зараз – це одне з наймасштабніших місць злочинів російських окупантів. Харків є першим форпостом цивілізації на кордоні з мордором. Після перемоги це було б правильним місцем для трибуналу над російськими воєнними злочинцями», – зазначив Резніков.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив 23 липня, що внаслідок російської агресії в Харкові та області загинули, за попередніми даними, 972 мирних жителі.

Російські війська регулярно обстрілюють Харків та населені пункти області. Москва продовжує запевняти, що не обстрілює цивільне населення.

Знищити Харків: як Росія обстрілює друге за величиною місто України (фотосвідчення)
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Знищити Харків: як Росія обстрілює друге за величиною місто України (фотосвідчення)

Жителі Харкова опинилися під жорстоким артилерійським обстрілом, який будь-коли може покалічити або вбити. Однією із жертв чергової російської атаки на місто став місцевий волонтер Артем Погорелець.

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