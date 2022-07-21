Зросла кількість жертв і постраждалих через ранковий обстріл Харкова військами РФ

Кількість загиблих унаслідок ранкових ракетних обстрілів Харкова військами РФ зросла до трьох, поранених – до 23-ох, повідомила пресслужба Харківської облпрокуратури.

«Окупанти обстріляли, попередньо з реактивних систем залпового вогню "Ураган", зупинку громадського транспорту біля ринку в Київському районі Харкова. Загинули троє цивільних, ще 20 дістали поранень. Крім того, російські військові здійснили артилерійський обстріл Салтівського району Харкова. Постраждали троє мирних жителів», – йдеться у повідомленні.

У свою чергу, начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко зазначив, що це був обстріл касетними снарядами.

«Це територія великого ринку, люди почали працювати, місцеві приходять, щоб щось купити, і саме у це місце влучили з РСЗВ «Ураган» із касетними боєприпасами. Касетні снаряди призначені для максимального ураження людей. Їх цілеспрямовано випустили по Харкову в місце максимального розташування мирних жителів», – сказав Тимошко.

За фактами ранкових обстрілів розпочато кримінальне провадження за ч.ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ранкового обстрілу Харкова загинули двоє мирних жителів та близько 20-ти були поранені.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.