Обстріл Харкова з «Ураганів»: двоє загиблих, 19 поранених – ОВА

Російські війська обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню «Ураган», кількість постраждалих зросла – повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Станом на зараз внаслідок обстрілу одного з районів Харкова російськими «Ураганами» 19 поранених, серед них – 1 дитина. На жаль, 4 людини – у тяжкому стані. 2 людини загинули», – написав він у телеграмі.

Голова ОВА наголосив, що російський агресор б’є виключно по вулицях міста, торговельних павільйонах, житловій інфраструктурі.



Він знову закликав жителів Харкова перебувати в укриттях, оскільки російські війська «хаотично та жорстоко» обстрілюють місто.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 12 липня підтвердили 5024 випадки загибелі і 6520 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.